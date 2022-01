Wegen Corona nicht in Präsenz : Wismar zeigt Neujahrsempfang im Live-Stream

In diesem Jahr fällt die Veranstaltung in St. Georgen wegen der Corona -Pandemie in Präsenz aus. Stattdessen wird sie im Internet übertragen.

Wismar | Am kommenden Sonnabend findet in Wismar von 11 Uhr an ein Neujahrsempfang statt. Wegen der Corona-Pandemie ist das Treffen in Präsenz abgesagt. Die Veranstaltung in der Kirche St. Georgen werde stattdessen live im Internet übertragen, teilte die Pressestelle der Hansestadt mit. Es sei schade, das persönliche Treffen zum Auftakt des neuen Jahres aus...

