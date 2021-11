Nicht mehr öffentlich : Wismar sperrt Kunstrasenplatz wegen Vandalismus

Nach mehreren Fällen von Vandalismus und verunreinigten Sportgeräten sperrt Wismar einen Sportplatz für die Öffentlichkeit.

Wismar | Es geht um Vandalismus und Vermüllung. Die Stadt Wismar sperrt den Kunstrasenplatz an der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar für die Öffentlichkeit. Ab sofort ist dieser Platz nur noch dem Vereinssport vorbehalten. Facebook Iframe Als Grund für die Schließung gibt die Stadt das vermehrte Auftreten von Vandalismus an Sportgeräten Wismars und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.