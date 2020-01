Wismar: Treckerfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

von svz.de

13. Januar 2020, 14:49 Uhr

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Traktor auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Carlow auf. Das Fahrzeug war mit einem Frontlader ausgestattet auf dem sich augenscheinlich ungesicherte Ladung befand. Die Beamten hielten den Schlepper an und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,32 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.