Wismar: Ohne Fahrerlaubnis mit einem Schwerlasttransporter unterwegs

von svz.de

06. März 2019, 14:16 Uhr

Am Montag, 23.10 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf einen Schwerlasttransporter auf der A 20 aufmerksam. Das Gespann durchfuhr die Baustelle zwischen Wismar Mitte und dem Kreuz Wismar in zu geringem Abstand zum Vorausfahrenden. Außerdem wurde es nicht, wie erforderlich, von einem Sicherungsfahrzeug begleitet. Die Beamten entschlossen sich den Lkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen und geleiteten den Transporter zum Rastplatz Fuchsberg. Nach Fahrzeugpapieren und Führerschein gefragt, teilte der 31-jährige Fahrer den Beamten mit, dass er seine persönlichen Dokumente, wie Fahrerlaubnis und Personalausweis, nicht bei sich habe. Diese, so der Mann, befänden bei seiner Freundin. Nähere Angaben zu ihrer Person, verweigerte er. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins war, da ihm dieser bereits 2016 gerichtlich entzogen wurde. Wegen der unbegleiteten Fahrt und des zu geringen Sicherheitsabstandes fertigten die Polizisten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer ein.