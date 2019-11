Wismar : Musikalische Lesung: Die Briefe des Ehepaares Fontane

Musikalische Lesung auf den Spuren des großen Dichters

15. November 2019, 12:00 Uhr

Eine Lesung zu den Briefen des Ehepaares Fontane zum 200. Geburtstag des Schriftstellers am 20. November findet im Zeughaus in Wismar statt. Im Rahmen einer musikalischen Lesung werden diese Briefe von Elisabeth Kubbutat-Richter mit Leben gefüllt, begleitet von Susanne Stock auf dem Akkordeon. Diese Gemeinschaftsveranstaltung der Evangelischen Akademie der Nordkirche und der Stadtbibliothek findet am 20. November um 19 Uhr statt. Karten gibt es in der Stadtbibliothek Wismar und an der Abendkasse.