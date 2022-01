Trotz steigender Corona-Zahlen : Museen, Kirchen und Welterbehaus in Wismar öffnen wieder

Mit 2Gplus können die städtischen Kultureinrichtungen in Wismar von Sonnabend an wieder besucht werden. Dabei steigt auch in der Hansestadt die Anzahl der Corona-Fälle.

Wismar | In Wismar sind das stadtgeschichtliche Museum Schabbell, das Phantechnikum, das Welterbehaus und die Kirchen St. Georgen und St. Marien von Sonnabend an wieder für Besucher geöffnet. Lesen Sie auch: Notfallplan für Kitas tritt in Kraft Grund ist die Einstufung des Landkreises Nordwestmecklenburg in der Corona-Ampel als Orange. Mecklenburg-Vorpom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.