Folge von Corona in Wismar : Keine Fischereischeinprüfungen im Januar und Februar

Entscheidung zur Absage fiel in Wismar aufgrund der derzeitigen Corona-Situation

Wismar | Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation werden keine Fischereischeinprüfungen in Wismar durchgeführt, so dass die Prüfungen am 24. Januar und am 14. Februar ausfallen. Darüber informiert die Hansestadt. Die betroffenen Prüfungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen werden auch schriftlich vom BürgerServiceCenter informiert, heißt es in einer Pressem...

