Wismar : Karin Harder erhält 100.000. Impfung im Landkreis

Seniorin will auf Nummer sicher gehen und holt sich Booster-Impfung. Tatsächliche Zahl der verabreichten Dosen in Nordwestmecklenburg dürfte bei mehr als 200.000 liegen.

Wismar | Es sei ein Meilenstein im Impfbetrieb des Landkreises Nordwestmecklenburg – Am Mittwoch verabreichte das Team in Wismar die 100.000. Impfung an Karin Harder. Zur Erinnerung erhielt 81- jährige eine Urkunde von Impfmanager Tom Brose. „Ich habe mich jetzt schon um die Auffrischungsimpfung bemüht, weil ich gesundheitlich möglichst sicher gehen will“, erz...

