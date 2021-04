Wismar/ Gadebusch : Bald 24 Schnellteststationen im Nordwestkreis

Im Wismarer Stadtzentrum gibt es ab 19. April eine weitere Möglichkeit, einen Corona-Test zu machen.

Wismar/ Gadebusch | Am 19. April öffnet in Nordwestmecklenburg ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum. Das wird im Wismarer Stadtzentrum eingerichtet. Dann wird es im Landkreis 24 Schnellteststationen geben, darunter auch die Ratsapotheke und das mobile Abstrichzentrum am Marktplatz in Gadebusch, die Arztpraxis Herbst in Rehna, Schweriner Straße 5, ein Zelt am alten Bahn...

