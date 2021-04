Fritz-Reuter-Schule in Wismar : Schul-Anbau steht auf 76 Bohrpfählen

Fritz-Reuter-Schule in Wismar wird seit Oktober 2017 erweitert und saniert. Im Juni soll der Einzug erfolgen.

Wismar | Es riecht nach frischer Farbe, neuem Fußbodenbelag und Holzlasur. In den Räumen und auf den Fluren der Fritz-Reuter-Schule am Wismarer Altstadtring stapeln sich Eimer, Farbrollen und Werkzeug. Vom Keller- bis ins Dachgeschoss lassen die frisch gemalerten Räume bereits erahnen, wie dort in naher Zukunft wieder Leben einkehrt. Und auf dem Außengelände e...

