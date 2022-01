Hochwassergefahr : Wind drückt Ostseewasser in den Wismarer Hafen

Erst extremes Niedrigwasser, nun kommt die Ostsee zurück in die Wismarbucht. Die Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnt vor einer Sturmflut.

Wismar | Im Wismarer Hafen ist derzeit der so genannte Badewanneneffekt zu beobachten. Am Morgen war wenig Wasser in den Hafenbecken. Nun füllen sie sich dank anhaltendem Nordwestwind der Stärke 6. Eigentum sichern Wegen einer möglichen Sturmflut sollten Fahrzeuge aus dem hochwassergefährdeten Gebiet entfernt und Eigentum gesichert werden. Die höchsten P...

