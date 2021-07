Nordwestmecklenburg : Haus oder Wohnung vor Einbrechern schützen: Experte gibt Tipps

Wenn die Bewohner im Urlaub sind, sehen Diebe ihre Chance. Frank Standke erklärt, was man tun kann, um seine eigenen vier Wände zu schützen.

Wismar | Ob ein entspannter Strandurlaub in der heißen Sonne Spaniens, ein Wanderurlaub in den Alpen Österreichs oder doch die Campingtour in den Schwarzwald. Auf den ersten Blick haben diese Urlaubsziele miteinander wenig zu tun, doch eine Gemeinsamkeit haben sie alle. Die Urlauber lassen ihre eigenen vier Wände zurück und kommen teilweise mehrere Wochen am S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.