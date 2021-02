Nordwestmecklenburg : Lebensgefahr auf dem Eis

Polizei und Bürgermeister warnen: Noch ist das Betreten der gefrorenen Seen und Bäche in und um Gadebusch tabu.

Goddin/Dechow/Vietlübbe | Klirrende Kälte in Nordwestmecklenburg. Nachts kann die Temperatur in Teilen des Landkreises auf zweistellige Minusgrade sinken. Und auch tagsüber bleibt es frostig – mit der Folge, dass die Seen langsam zufrieren. Also gute Bedingungen für Schlittschuh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.