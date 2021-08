Nordwestmecklenburg : Weniger Schüler während der Corona-Zeit in Kreismusikschule Carl Orff

Aktuell werden an 30 Standorten knapp 1200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Das Angebot im Raum Gadebusch soll ausgebaut werden.

Wismar/Gadebusch | Die Corona-Pandemie hat auch an der Kreismusikschule „Carl Orff“ Spuren hinterlassen. Aktuell werden an der Einrichtung in Nordwestmecklenburg 1197 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. „Das sind etwa 250 weniger als im vergangenen Jahr“, informiert Hidehisa Edane. Der 43-Jährige ist seit September 2020 Schulleiter. Es sei gelungen, die ber...

