Rückkehr : Weißstorch thront wieder über der Schweriner Straße in Gadebusch

Gute Nachricht: Auch in Nordwestmecklenburg sind die ersten Störche gesichtet worden. Allerdings machen sich Naturschützer Sorgen um den niedrigen Weißstorchbestand in MV.

Gadebusch | Sie sind zurück aus ihren Winterquartieren, die Weißstörche. Auch in Gadebusch hat ein Storchenpaar inzwischen sein Nest nahe der Schweriner Straße bezogen. Ende Februar sei der erste von zwei Störchen in Gadebusch angekommen, berichtet ein Anwohner. Auch interessant: Weißstorchbestand in MV im Dauertief Ein Pflegeheim für invalide Störch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.