Ostseebad Boltenhagen : Dekoration macht neugierig auf Artistik und Zaubertricks

Kleinkunst entlang der Promenaden und Varieté ganz in Weiß gibt es am Freitag und am Sonnabend im Ostseebad.

Boltenhagen | Alle Hände voll zu tun hatten in den vergangenen Tagen Stefanie Hasselbrink und Sybille Lorenz. Die beiden Rehnaerinnen dekorierten das Ostseebad Boltenhagen mit Wimpelketten und Wäscheleinen samt weißer Kleidung. Hinzu sollen heute 500 weiße Luftballons kommen. Auch damit wollen die beiden für eine passende Atmosphäre im Ostseebad Boltenhagen sorgen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.