Weihnachtskonzert in Gadebusch : „Danke für die Musik“

Gadebuscher Gymnasiasten bringen Abba-Medley, Osterhase und Klavierstücke für hunderte Besucher des Weihnachtskonzertes

von Maik Freitag

17. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Mit „Thank you for the music“, dem Welthit der Band Abba, bedankten sich nach gut einer Stunde die 50 Mädchen und Jungen des Gadebuscher Gymnasialchores bei hunderten Gästen des 26. Weihnachtskonzertes. Die hatten bis dahin musikalische und künstlerische Hochgenüsse erleben dürfen und waren mit einem Abba-Medley in die Pause entlassen worden.

Foto: Maik Freitag

„Ich kenne das Programm vorher nicht und lasse mich jedes Jahr aufs Neue überraschen. Es ist auch dieses Jahr wieder wunderbar“, sagte Schulleiter Ingolf Litzner, der wie immer in der ersten Reihe Platz genommen hatte, um sich die Darbietungen der Pennäler anzuhören und anzuschauen.

Informiert über das Programm wurde Litzner nicht zuletzt durch das Moderatorentrio Albert und Anna-Lena Klug sowie Liv-Grete Poteradi. Die hatten sich tagelang zusammengesetzt und die Moderation ausgedacht. „Als wir dann die Generalprobe hatten, wurden noch einmal einige kleine Verbesserungen vorgenommen, aber dann stand die Moderation“, erklärte Siebtklässler Albert Klug.

Der war zwar neben der Bühne nicht weniger aufgeregt als seine Schwester und Liv-Grete Poteradi, beide aus der zehnten Klasse, doch vor dem Publikum zeigten sich alle drei als Profis und versorgten alle mit ausführlichen Informationen.

Wegen straker nachfrage: Zwei Konzerte im nächsten Jahr denkbar

So auch beim weihnachtlichen Streit zwischen dem Osterhasen, der Zahnfee, Väterchen Frost und der Schneekönigin. Sie verrieten ihre Meinung zum Thema Weihnachtsfest, was das Publikum oft mehr als ein Schmunzeln abrang und am Ende abermals zu Beifallsstürmen führte.

Viel Applaus holten sich auch die zahlreichen Solisten und Interpretinnen ab. Dabei überzeugten Alina Schmeichel mit „Merry Christmas everyone“ oder Henriette und Emily Althorn mit „I’m gonna love you“ genauso wie die Musikkurse der elften und zwölften Klasse oder der Französischkurs der Klasse 10. Sie erhielten am Ende sogar schon vorweihnachtliche Geschenke. Denn für die Auftritte gibt es Noten. Ginge es nach dem Publikum, würde dabei niemand schlechter als mit der Höchstnote herausgehen. „Es sind auch in diesem Jahr alle Karten in wenigen Stunden verkauft gewesen. Wir werden uns zusammensetzen und überlegen, ob wir im kommenden Jahr vielleicht zwei Veranstaltungen anbieten können“, sagte der stellvertretende Schulleiter Heiko Helms.