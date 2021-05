Absage wegen Corona : Dörfer in Nordwestmecklenburg zeigen keine Kunst

Einen Sommer ohne Kunst in Dörfern könnte es in diesem Jahr im Lauenburgischen und in Nordwestmecklenburg geben.

Thandorf/Ratzeburg | Schlechte Nachricht für Freunde der Kunst: Wegen der Corona-Pandemie ist eine weitere Veranstaltungsreihe abgesagt worden. Dies betrifft die länderübergreifende Aktion „Dörfer zeigen Kunst“. Sie lockte Jahr für Jahr tausende Besucher im Bereich des Amtes Lauenburgische Seen sowie in Nordwestmecklenburg an und fällt nach 2020 zum zweiten Mal ins Wasser...

