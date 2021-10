Amtsbereich Rehna : Wedendorfersee und weitere Gemeinden investieren in Spielplätze

Investitionen für kleine Leute: In mehreren Gemeinden des Amtsbereichs Rehna wird mit der Erneuerung von Spielplätzen begonnen. Nachdem bereits in Meetzen Neues für Kinder entstand, wird jetzt in Köchelstorf gebuddelt.

Köchelstorf | Für rund 20.000 Euro erhalten derzeit die Knirpse in Köchelstorf einen neuen Spielplatz mit mit mehreren Klettermöglichkeiten, einer Rutsche, einer Nestschaukel und einigem mehr. Die Firma Klettermax aus Domsühl baut diese Geräte für die jüngsten Einwohner des Dorfes auf. Sie stattete bereits Spielplätze in Hamburg, Leipzig und Hannover mit neuen Gerä...

