Nordwestmecklenburg : Vize-Landrat ernennt Tino Schomann zum neuen Landrat

Am 9. Juli tritt der Landwirt die Nachfolge von Kerstin Weiss an, die der Ernennung ihres Nachfolgers fernblieb.

Grevesmühlen | Nun ist es amtlich: Tino Schomann wird neuer Landrat von Nordwestmecklenburg. Der Vize-Landrat, Mathias Diederich, ernannte den 33-Jährigen am Donnerstagabend formell zum neuen Chef der Kreisverwaltung. Der Landwirt tritt am 9. Juli die Nachfolge von Kerstin Weiss an, die dieses Amt seit 2014 innehatte, und wird damit jüngster Landrat von Mecklenburg-...

