Eigentümerin gesucht : Vertauschte Jacke wartet in der Museumsanlage Gadebusch

Auf der Frauentagsfeier am 12. März hat sich eine Dame womöglich die falsche Jacke gegriffen. Nun wartet eine andere auf ihre rechtmäßige Eigentümerin.

Gadebusch | „Nehmen Sie heute nicht alles ernst, was Sie hier sehen werden. Genießen Sie einfach die Show und haben Sie Spaß“, kündigte Annegret Merten gleich zu Beginn auf der Frauentagsfeier am 12. März in Gadebusch an. Als Mitglied der Kleiderbörse des Arbeitslosenverbandes moderierte sie mit lustigen Anmerkungen die Modenschau in der Museumsanlage. L...

