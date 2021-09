Polizei ermittelt weiter in Gadebusch : Einbrecher machten sich an Kita und Museumsanlage ans Werk

Nachdem Unbekannte bereits in der Vorwoche in ein Geschäft in der Rehnaer Straße und die Möbelbörse in Gadebusch eingedrungen waren, wurde die Polizei nun zu zwei weiteren Tatorten gerufen worden.

Gadebusch | In der Stadt Gadebusch haben sich erneut Einbrecher ans Werk gemacht. Dabei versuchten die Täter, in den Kindergarten am Burgsee und in die Museumsanlage einzudringen. Sie beschädigten an der Kita mehrere Fenster und an der Museumsanlage eine Tür sowie die Schließvorrichtungen eines Backhauses und eines Geräteschuppens. Der Schaden soll sich auf mehre...

