Fallada-Verfilmung : Verschollen geglaubter Film von 1938 wird in Gadebusch gezeigt

Der Propagandaminister ließ ihn Ende der 1930er-Jahre verbieten, der Regisseur ging ins Exil. Nun wird in Gadebusch der lange Zeit als verschollen geglaubte Film „Altes Herz geht auf die Reise“ aufgeführt.

Gadebusch | Er war verboten und galt jahrzehntelang als verschollen: Der Film „Altes Herz geht auf die Reise“. Nun wird diese Verfilmung des gleichnamigen Romans von Hans Fallada in Gadebusch zu sehen sein. Konkret am Sonnabend, 9. Oktober, von 19.30 Uhr an in der Alten Stellmacherei. Dazu lädt die Kirchengemeinde Gadebusch ein. Der Eintritt ist frei, eine Spende...

