Neues Maskottchen : Verschmitzter Trommler fürs Zukunftsschloss Gadebusch

Keck kommt es daher – das neue Maskottchen für das Renaissanceschloss Gadebusch. Entstanden ist es in Schwerin. Was ihm noch fehlt, ist ein Name.

Gadebusch/Schwerin | Blaue Knopfaugen, ein hellgrauer Anzug, die Hosenbeine zu kurz, eine Strickmütze auf dem Kopf und eine Trommel vorm Leib: Das Maskottchen fürs Renaissanceschloss Gadebusch ist eine 80 Zentimeter große Spielpuppe, die ein wenig an den historischen Trommler von Gadebusch erinnert. Dem Puppentheater seit 1999 verbunden „Das soll sie auch“, sagt Mar...

