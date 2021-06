Crash auf B 105 in Dassow : Zwei Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

In Dassow sind am Donnerstagmorgen zwei junge Menschen mit ihrem Motorroller in einen schweren Zusammenstoß verwickelt worden. Einer der beiden Verletzten wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Dassow | Eine Kleinstadt unter Schock: In Dassow sind am Donnerstagmorgen zwei junge Nordwestmecklenburger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Motorroller offenbar auf einen Transporter aufgefahren. Neben Notarzt und Rettungskräften war auch die Polizei im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Dassow sicherte die Un...

