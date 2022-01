Corona-Demo in Wismar : Verkehrseinschränkungen wegen Aufzuges am Montagabend erwartet

Wegen sogenannter Corona-Proteste müssen Autofahrer am Montagabend mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Route des angemeldeten Aufzuges führt fast ein Mal um die Altstadt.

Wismar | Erneut versammeln sich am Montagabend Menschen in Wismar, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Autofahrer müssen deshalb insbesondere auf dem Altstadtring mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Harter Kern auf Telegram Während das offizielle Motto der Anmelder um Kathrin Bernhardt und Marco Wolter – ehemaliger Kandidat in Nordwestmecklen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.