Ginko in Gadebusch : Gerhard Kröger macht dem Museum besondere Geschenke

Der Unternehmer liebt seine Heimatstadt und pflanzte deshalb einen Ginkgo. Außerdem überreichte der 63-Jährige einen alten Koffer und sechs Silberlöffel.

Gadebusch | Gerhard Kröger liebt seine Heimatstadt Gadebusch. Deshalb hat der 63-Jährige, der „aus persönlichen Gründen“ seit Dezember 2020 in Schwerin wohnt, dem Museum in der Münzstadt ganz besondere Geschenke gemacht. Zum einen pflanzte der Unternehmer am Dienstag einen Ginkgo neben dem Eingang zum Museumshof. Außerdem überließ er der Einrichtung an der Amtsst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.