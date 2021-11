Johann-Stelling-Straße in Gadebusch : Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto und verursacht Unfall

Vermutlich hatte der Mann zuvor einen Schwächeanfall erlitten.

Gadebusch | Aufregung am Donnerstagvormittag in der Innenstadt von Gadebusch. Ein Autofahrer hatte mit seinem Fahrzeug eine Hauswand in der Johann-Stelling-Straße berührt und war kurz darauf zum Stehen gekommen. Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort könnte der Mann einen Schwächeanfall erlitten und daraufhin die Gewalt über sein Fahrzeug verloren h...

