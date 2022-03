Mahnwache für Frieden : Ukraine-Krieg: Friedenskundgebung am Sonnabend in Wismar

Ein parteiübergreifendes Bündnis lädt am Sonnabend in Wismar zu einer Mahnwache für Frieden in der Ukraine ein.

Wismar | Zum dritten Mal wollen sich am Sonnabend Menschen auf dem Markt in Wismar versammeln, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Geplant sei eine Mahnwache an der Wasserkunst, teilte Horst Krumpen (Die Linke) mit, der die Veranstaltung im Namen mehrerer Parteien angemeldet hat. Lesen Sie auch: „Das Gefühl der Machtlosigkeit angesichts des Krie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.