Traktor Pulling : PS-starke Höllengefährte auf der Insel Poel

Bis zu 350 gigantische Traktoren und viele Zuschauer werden in Neuhof erwartet.

Neuhof | Gigantische Traktoren mit dröhnenden Motoren, die Bremswagen über eine lange Bahn ziehen. Darum geht es beim Traktor Pulling, also dem Traktorschleppen. Veranstaltungen dieser Art sind auch in Nordwestmecklenburg beliebt. Die schweren Maschinen und ihre nervenstarken Fahrer wurden zum Beispiel schon in Schlagresdorf, in Rosenow und in Jesendorf bejube...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.