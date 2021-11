Führungswechsel : Thomas Grote ist neuer Vorsitzender der CDU Nordwestmecklenburg

Einen personellen Wechsel hat es an der Spitze der Christdemokraten in Nordwestmecklenburg gegeben. Thomas Grote löst Prof. Dr. Erhard Huzel ab. Zudem übernehmen immer mehr junge CDU-Mitglieder Verantwortung.

Grevesmühlen | Die CDU in Nordwestmecklenburg hat einen neuen Kreisvorsitzenden: Thomas Grote. Der 52-jährige Unternehmer aus Rüting ist am Donnerstagabend mit 88,3 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Nachfolger von Prof. Dr. Erhard Huzel gewählt worden. Huzel hatte diese Funktion zuvor zehn Jahre lang inne und war nicht mehr angetreten. In Huzels Zeit als Kreis-...

