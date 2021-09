Tag des offenen Denkmals : In Rehna erklingen Lieder aus einer vergangenen Welt

Musikalische Führung „Klänge aus der Abgeschiedenheit“ im Kloster Rehna

Rehna | Kunst-Tag in Rehna: „Klänge aus der Abgeschiedenheit“ heißt die musikalische Führung am 12. September zum Tag des offenen Denkmals in der örtlichen Klosteranlage. Ab 14 Uhr singt die Stover Sängerin Brita Rehsöft in den Klostergebäuden Lieder des 12. und 13. Jahrhunderts. Bereits ab 11 Uhr sind Kunstinstallationen im Spannungsfeld von Religion und Kun...

