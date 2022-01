Gadebusch : Sturmtief Nadia sorgt für etliche Feuerwehreinsätze

Das Sturmtief „Nadia“ hat zahlreiche Feuerwehren in Nordwestmecklenburg auf den Plan gerufen. Sie mussten seit Samstagabend vor allem herabgestürzte Äste und umgestürzte Bäume beseitigen. Auch Sonntag waren sie gefordert

Gadebusch | Sturmtief Nadia hat die Rettungskräfte in Nordwestmecklenburg auf Trab gehalten. Stundenlang waren sie seit Samstagabend im Einsatz und waren auch am Sonntag gefordert. So musste zum Beispiel am Vormittag die Feuerwehr Veelböken bei Hindenberg einen umgestürzten Baum von der Straße räumen. Hilfe benötigte nur wenige Kilometer weiter auch ein Traktorfahrer. Er war zwischen Hindenberg und Webelsfelde unterwegs, als plötzlich ein umgestürzter Baum die Weiterfahrt unmöglich machte. Auch dort kamen die Helfer der Veelbökener Feuerwehr am Sonntagvormittag zum Einsatz. Eines der einsatzreichsten Wochenenden seit Jahren Gleiches gilt für die Feuerwehr Rehna, die aufgrund zahlreicher Einsätze auch im Amtsbereich Gadebusch angefordert wurde und einen umgestürzten Baum in Paetrow beseitigte. Der Rehnaer Amtswehrführer Henry Wanzenberg sprach von einem der einsatzreichsten Wochenenden seit Jahren. Auch Feuerwehren aus Carlow, Dechow, Rieps, Groß Molzahn und Schlagsdorf waren wegen des Sturmtiefs Nadia ausgerückt. „Zum Glück wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Es blieb bei Sachschäden“, sagte Henry Wanzenberg. Mit welcher Wucht Sturmtief Nadia auf Nordwestmecklenburg getroffen ist, wurde auch zwischen Grevesmühlen und Damshagen deutlich. Wie Streichhölzer knickten dort Bäume um oder wurden entwurzelt. Sie blockierten zeitweilig die dortige Landesstraße sowie einen Radweg. Tief Nadia bescherte auch der Gadebuscher Feuerwehr ein stürmisches Wochenende. Zu mehr als einem Dutzend Einsätzen rückten die ehrenamtlichen Helfer aus der Münzstadt aus. „Lediglich Sonntagfrüh zwischen 1 und 3 Uhr morgens war es plötzlich relativ ruhig. Danach kam es erneut zu mehreren Einsätzen“, sagt Wehrführer Sebastian Otto. Zeitweilig waren die Gadebuscher Helfer mit 25 Feuerwehrleuten in und um Gadebusch unterwegs, um herabgestürzte Äste und umgeknickte Bäume von Straßen zu räumen. Zahlreiche Schäden im Netzgebiet der Wemag Nach Angaben des Stromversorgers Wemag verursachte Nadia seit den frühen Abendstunden des 29. Januar im gesamten Netzgebiet zahlreiche Störungen. Diese erstreckten sich über die Bereiche Westmecklenburg, Prignitz und das Amt Neuhaus. Zur Sache „Alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz. Aufgrund der Vielzahl der Schäden an elektrischen Anlagen können die Einsatzkräfte nicht sofort an allen Störungsstellen sein. Wir bitten unsere Kunden um Verständnis“, so Wemag-Pressesprecherin Diana Kuhrau. ...

