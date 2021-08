Gadebusch : Portrait von Heinrich Rassow von Schmutz befreit

Das Gemälde, das eine Studentin in Dresden restaurierte, ist Teil eines Epitaphs. Das Kunstwerk soll ab Juni 2022 wieder in der Gadebuscher Stadtkirche hängen.

Gadebusch | Mitglieder des Fördervereins der Stadtkirche zu Gadebusch hatten jetzt Gelegenheit, eine besondere Veranstaltung in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden zu erleben. Sophie Gurjanov verteidigte in der sächsischen Landeshauptstadt ihre Diplomarbeit – mit Erfolg. Die Studentin hatte sich etwa ein Jahr lang mit der Konservierung und Restaurierung...

