Stichwahl in Nordwestmecklenburg : Landrätin Kerstin Weiss liegt nur in neun Kommunen vorne

Der CDU-Kandidat Tino Schomann überholte die Amtsinhaberin von der SPD bei der Stichwahl in Nordwestmecklenburg in den meisten Städten und Gemeinden im Nordwestkreis.

Gadebusch/ Rehna /Lützow | Am Ende war das Ergebnis eindeutig. In der Stichwahl zur Landratswahl hat sich Tino Schomann (CDU) gegen Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) durchgesetzt. Der Landwirt aus Robertsdorf bei Blowatz bekam am 9. Mai 26.214 Stimmen (61,9 Prozent) und damit 8713 Stimmen mehr als bei der Wahl zwei Wochen zuvor. Die Dassowerin Kerstin Weiss holte am Muttertag 1...

