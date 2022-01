Verein in Nordwestmecklenburg : Sportfischer bitten in Gadebusch zur Beitragskassierung

Letzte Chance für Gadebuscher Petrijünger. Wenn sie in diesem Jahr kapitale Fische angeln wollen, kommen sie um diese Formalie nicht herum.

Gadebusch | Bitte zahlen, aber mit Mindestabstand! So könnte es am Dienstag, 1. Februar, in Gadebusch zugehen. Denn der Sportfischerverein der Münzstadt bietet dann zum dritten und letzten Mal die Beitragskassierung für das Jahr 2022 an. Die Beitragskassierung ist letztmalig am Dienstag, 1. Februar, möglich. Beginn ist um 18.30 Uhr im Gadebuscher Gymnasium, das über die Rosa-Luxemburg-Straße erreichbar ist. Das kündigte Kassenwartin Anett Kleinfeldt vom Gadebuscher Sportfischerverein an. Aufgrund der Corona-Lage haben nur getestete, genesene beziehungsweise geimpfte Personen Zutritt in das Gymnasium. Darüber hinaus ist das Tragen einer Maske Pflicht. Außerdem seien Abstands- und Hygieneregeln zu beachten. ...

