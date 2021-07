Hilfe für die Flutopfer : Spendenaktion in Gadebusch für Opfer der Flutkatastrophe

Zwischen 10 und 13 Uhr können Spenden bei der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch abgegeben werden.

Gadebusch | Die Bilder waren schockierend. Die Wassermassen hinterließen in Westdeutschland eine Schneise der Zerstörung. Daraufhin machte sich in der Bevölkerung indes eine Welle der Solidarität breit. Nun kann auch in Gadebusch für die Opfer der Flutkatastrophe gespendet werden. Im Saal der Freiwilligen Feuerwehr in der Agnes-Karl-Straße werden am Sonnabend von...

