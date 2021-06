Trotz der Proteste in Gadebusch : Sparkasse zieht Filialschließung in der Heinrich-Heine-Straße durch

Runder Tisch zwischen Kritikern und Kreditinstitut kann das Ende eines Selbstbedienungsbereiches in Gadebusch nicht verhindern.

Gadebusch | Die Pläne der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, den Selbstbedienungsbereich in der Gadebuscher Heinrich-Heine-Straße zu schließen, hatten in den vergangenen Tagen für Frust in der Münzstadt gesorgt. Besonders Senioren sparten nicht mit Kritik. Bei Bürgermeister Arne Schlien und der Vorsitzenden des Seniorenbeirats der Stadt, Elli Brusch, klingelten die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.