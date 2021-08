Gadebusch : Rekordverdächtige Sonnenblumen sind der Stolz von Familie Glaser

Gunar Glaser und Tochter Amy haben etwas im Garten, was wohl nicht jeder hat: Sonnenblumen, die hoch in den Himmel wachsen

Gadebusch | Die Sonnenblumen waren im Gewächshaus im eigenen Garten vorgezogen worden und Ende Mai an einem sonnigen Platz gepflanzt worden. Inzwischen ragt die höchste dieser Sonnenblumen 4,14 Meter in die Höhe – rekordverdächtig. Mehr zum Thema: 67 Millionen Sonnenblumen in Blüte Die Sonnenblumenköpfe sind nach Angaben der Familie als Vogelfutter vorgeseh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.