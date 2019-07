Charity-Sommerfest in Thandorf : Familie leidet unter Tumoren: Hilfe für die erkrankten Ewalds

Gunda Granier und das Gesundheitsnetzwerk organisieren Flohmarkt und sammeln Spenden für die tumorerkrankten Ewalds

25. Juli 2019, 20:00 Uhr

Vater Sebastian hatte schon mehrfach Krebs, die sechsjährige Tochter Neele einen Tumor am Oberschenkel und der neunjährige Jonas gerade eine Operation wegen eines Hirntumors. Li Fraumeni Syndrom heißt die Krankheit, von der Familie Ewald aus Hamberge bei Lübeck betroffen ist. Einem ganz seltenen Gendefekt, bei dem es zu multiplen Tumorbildungen kommt. Um dieser Familie zu helfen, macht sich die Thandorferin Gunda Granier stark. Sie und das deutschlandweit agierende Gesundheitsnetzwerk organisieren am kommenden Sonntag, 28. Juli, ein Charity-Sommerfest mit großem Flohmarkt in Thandorf.

Durch Zufall sei sie auf das Schicksal der Familie gestoßen. Gunda Granier arbeitet bei einer Krankenkasse. Dort fragte die Trainerin des Hamberger Fußballvereins, wo der Sohn spielte, nach Tombolapreisen für ein Benefizturnier. Anfang Juni spielten dann die E-Jugend des HSV, FC St. Pauli und VFB Lübeck für den guten Zweck.

Langfristige Unterstützung gefragt

Doch: „Sie brauchen langfristig Unterstützung“, findet Gunda Granier, denn es sei nicht nur die Erkrankung selbst, sondern auch das Finanzielle, das in solch einer Situation belaste. Alternative Heilmethoden werden nicht von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt.

Wenn man nur noch wenig Zeit hat, möchte man sich den ein oder anderen Wunsch erfüllen. Gunda Granier

Gern würde die Familie an die Nordsee in den Urlaub fahren. Also wurde auch Gunda Granier aktiv. Sie telefonierte mit Mutter Stefanie. Sie und Baby Lenja sind die Einzigen, die nicht betroffen sind. „Die Chemie stimmte sofort“, erinnert sich Granier. Zudem war sie überwältigt von der Stärke der Frau, denn die Krankheit sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sobald es einem Familienmitglied besser geht, kommt die Krankheit bei einem anderen wieder. „Das war der Anlass für mich, sofort zu handeln“, sagt die Thandorferin. Und dabei wollte sie nicht nur reden, sondern mit Taten unterstützen. Sie startete eine Spendenwebsite unter „gofundme.com“. In den vergangenen zwei Monaten spendeten dort 44 Personen bereits 1700 Euro.

Einnahmen des Sommerfestes gehen an die Familie

Nun lädt Gunda Granier am Sonntag auf ihren eigenen Hof, Am Storchennest 1. Über 20 Helfer, darunter viele vom Gesundheitsnetzwerk, haben sich bereits angemeldet. Sie bringen Kurioses, Gebrauchtes und Neues für den Flohmarkt mit, außerdem backen und kochen sie. Zudem sind Yogalehrer und Masseure in dem Netzwerk aktiv und gestalten das Programm von Yoga, Mantra-Gesang bis Gong-Meditation mit. „Sämtliche Einnahmen gehen an die Familie“, betont Gunda Granier. Auch wird es Pferdereiten, Kinderanimation, Trampolin und eine Tombola geben, um viele Besucher zu locken. „Die Thandorfer werden das unterstützen, indem sie vorbeikommen. Da kann ich mich auf sie verlassen“, sagt Granier. Ebenso auf die Gemeinde. Bei der Typisierungsaktion für den leukämiekranken Ben im November 2018 hatte Granier „ganz unbürokratisch“, wie sie sagt, das Gemeinschaftshaus nutzen können. „Wir unterstützen das, wir wollen ja aktive Leute“, sagt Bürgermeister Wolfgang Reetz.

Für das Sommerfest sucht Granier noch Mitstreiter, die Trödel oder Kuchen bringen. Anmelden unter: 0172/9902399 oder gunda.granier@gmx.de.