Erneuerbare Energien : Solarpark zwischen Stresdorf und Köchelstorf im Gespräch

Energiewende vor Ort: Südlich von Köchelstorf könnte ein Solarpark entstehen. Die Gemeinde Wedendorfersee beschloss die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Köchelstorf | In der Gemeinde Wedendorfersee könnte künftig grüne Energie durch die Kraft der Sonne gewonnen werden. So haben die Gemeindevertreter die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Köchelstorf“ beschlossen. Dieser Beschluss markiert somit den Beginn der Bauleitplanverfahren. Als mögliches Plangebiet ist ein acht Hektar großes Are...

