Weihnachten in anderen Ländern : So feierten Nordwestmecklenburger früher Heilig Abend in ihrer Heimat

Bräuche aus Russland und China: Frauen erzählen, warum sie ihren Weihnachtsbaum mindestens bis zum 14. Januar stehen lassen oder warum sie als Kind 24 Äpfel am 24. Dezember sammelten.

Gadebusch/Grevesmühlen | Als sie das erste Mal Weihnachten in Deutschland feierte, staunte Julia Tyriak nicht schlecht. „Ich habe mich gewundert, warum alle in der Kirche sitzen. In Russland steht man während des gesamten Gottesdienstes, nur die Älteren oder Besucher mit Krücken bekommen einen Hocker“, berichtet die gebürtige Moskauerin. In Russland sei es ein Zeichen von inn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.