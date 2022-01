Hochwasser : Pegelstand in Wismar deutlich höher als die Prognose

Gegen 22:30 Uhr ging in Wismar die Sirene. Da schwappte das Wasser bereits über die Kaikante und stieg weiter.

Wismar | In Wismar ist das angekündigte Hochwasser am Donnerstagabend deutlich höher ausgefallen als vorhergesagt. Gegen 22.30 Uhr tönte die Sirene über der Stadt. Zeichen dafür, dass der Pegelstand den Wert von 1,25 Meter über Normalnull erreicht hatte. Die Feuerwehr stellte Sandsäcke bereit. Der Pegel stieg in der Spitze auf 1,39 über Normalnull. Vorausgesag...

