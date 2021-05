Lottihof in Seefeld : Christine Geburtig päppelt Waschbär-Babys auf

Tierschützerin kümmert sich auf dem Lottihof in Seefeld um vier gefundenen Waschbär-Welpen. Dabei hätte es nicht soweit kommen dürfen.

Seefeld/Gadebusch | Eine Rasselbande stellt derzeit den Alltag von Christine Geburtig gehörig auf den Kopf. Die Leiterin des Lottihofes in Seefeld bei Mühlen Eichsen versorgt vier agile Waschbär-Babys. Die flauschigen Vierbeiner waren in den vergangenen Tagen an zwei Orten in Nordwestmecklenburg gefunden worden. Ein Tier unter einem Storchennest, drei in einem Karton ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.