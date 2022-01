Freizeit- und Erlebnisbad : Wonnemar in Wismar wird wieder geöffnet

Gäste können Anfang Februar das Freizeit- und Erlebnisbad zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder besuchen.

Wismar | Das Freizeit- und Erlebnisbar Wonnemar in Wismar wird am 4. Februar wieder für Gäste geöffnet. „Wir freuen uns darauf, unsere Gäste wieder im Wonnemar begrüßen zu dürfen. Zunächst starten wir mit den gewohnten Zeitfenstern von 10 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 21 Uhr", so Centermanager Peter Spiekermann.

