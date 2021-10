Nordwestmecklenburg : Plattsnacker Peter Wendt kommt erneut nach Gadebusch

Lieder, Gedichte und Geschicht up Platt wird es am kommenden Freitag geben. Zu Gast wird ein Künstler aus Schwerin sein.

Gadebusch | Ein Wiedersehen mit dem Schweriner Künstler Peter Wendt wird es am Freitag, 29. Oktober, in Gadebusch geben. Dann wird Wendt sein plattdeutsches Programm in der Museumsanlage präsentieren. Beginn ist um 15 Uhr. Mit Liedern, Witzen, humorvollen Geschichten und Gedichten will der Plattschnacker seine Besucher begeistern und für gute Stimmung im Veran...

