Trotz steigender Corona-Zahlen : Schule Mühlen Eichsen rüstet sich für den 30. Weihnachtsmarkt

Nach dem coronabedingten Weihnachtsmarkt-Aus 2020 soll es die 30. Auflage dieser traditionsreichen Veranstaltung in Mühlen Eichsen geben. Städte wie Gadebusch und Dassow sagten ihre Märkte ab.

Mühlen Eichsen | Trotz steigender Corona-Zahlen will eine Schule in Nordwestmecklenburg ihren Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Die Rede ist von der Regionalen Schule mit Grundschule Mühlen Eichsen. Dort soll die traditionsreiche Veranstaltung am Sonnabend, 27. November, um 14 Uhr starten und gegen 16.30 Uhr enden. Das kündigte Schulleiterin Sybille Schläger an. ...

