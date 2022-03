Jugendliche als Politiker : Schüler polieren Mühlen Eichsen auf

Ein neuer Fußballplatz, überdachte Fahrradständer, ein Tampon- und Bindenspender – Jugendliche der Regionalen Schule Mühlen Eichsen haben beim Planspiel „Pimp Your Town!“ ihre Ideen in Form von 18 Anträgen formuliert.

Mühlen Eichsen | Eigene Ideen diskutieren. Die Gemeinde verändern. Und dabei ganz viel über Kommunalpolitik erfahren. Mehr als 80 Schüler schlüpften drei Tage lang in dem Planspiel „Pimp Your Town! Mühlen Eichsen“ in die Rolle von Kommunalpolitikern. Sie berieten Anträge und trafen Entscheidungen, die der lokalen Politik vorgelegt werden sollen. Spaß und richtig wa...

