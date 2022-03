Steigende Heizkosten : Schornsteinfeger aus NWM geben Tipps zum Energiesparen

Die Preise für Gas, Öl und Strom steigen stetig. Beim Heizen kann jeder durch kleine Tricks Energie einsparen und so dem Schock bei der nächsten Abrechnung entgegenwirken, erklären Schornsteinfeger aus der Region.

Gadebusch | Etwas Ruß oder eine Berührung der goldenen Knöpfe soll Glück bringen, heißt es. Die meisten Menschen freuen sich also, wenn sie einen Schornsteinfeger sehen. Kaum ein anderer Handwerker erlebt vergleichbar positive Reaktionen. So können sie auch ein Glücksbringer beim Energiesparen sein. Denn die Energiekosten der meisten Haushalte in Deutschland e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.