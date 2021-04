Nordwestmecklenburg : Weitere Schnelltest-Station im Kampf gegen Corona

Testen, testen, testen – in Nordwestmecklenburg werden immer mehr Corona-Schnelltest-Stationen eröffnet.

Grevesmühlen/Rehna | In Nordwestmecklenburg wird das Netz der Corona-Schnelltest-Stationen immer engmaschiger. So ist nun auch der Luise-Reuter-Saal in der Stadt Grevesmühlen für Testwillige dienstags bis donnerstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Betrieben wird diese Teststation vom Betreuungsverein „Der Weg“ und der Stadt-Apotheke in Zusammenarbeit mit der Stadt Grevesmühle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.